Наталья Поклонская подтвердила развод с Соловьевым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила сообщения о своем разводе. При этом право раскрыть более полную информацию она предоставила бывшему супругу.

«Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу», — написала она в своем telegram-канале.

На прошедшей неделе экс-супруг Поклонской Иван Соловьев заявил об их решении разойтись. По его словам, это произошло из-за лидерских качеств обоих супругов, — «гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться».

Напомним, что информация о свадьбе Поклонской и Соловьева, который тогда занимал должность руководителя аппарата уполномоченного по правам человека при президенте РФ, появилась в августе 2018 года. Впервые они сделали совместное заявление о своем браке только в октябре того же года.