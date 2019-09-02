Пермского школьника наградили за спасение ребенка в Турции

Сегодня, 2 сентября, пермского школьника Матвея Коляду наградили за спасение 4-летнего ребенка в Турции. Он спас тонувшего мальчика и вытащил его на берег.

«2 сентября Светлана Денисова в рамках мероприятия «За безопасность вместе!» при поддержке МЧС Прикамья наградила Матвея Коляду, ученика МАОУ «СОШ №114», Благодарственным письмом Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае за спасение ребенка, находящегося в ситуации, угрожающей жизнь и здоровью», — сообщает пресс-служба детского омбудсмена Пермского края.

Отмечается, что 20 июля Матвей, находясь на пляже в Турции, увидел, как ребенок, недавно вошедший в воду, начал захлебываться и тонуть. Юный герой бросился ему на помощь, доплыл и смог вытащить на берег.

«Благодаря решительным действиям юного героя, мальчик выжил», — подчеркивается в сообщении.