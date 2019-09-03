Эксперты составили рейтинг городов, из которых жители хотят уехать навсегда

Маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг городов, из которых жители хотят уехать навсегда. Рейтинг возглавил Екатеринбург, за ним следуют Саратов и Брянск.

Также в первую пятерку вошли Саранск (4-е место) и Пермь (5-е место). Всего рейтинг включает 25 позиций, последние строчки занимает Санкт-Петербург (24-е место) и Москва (25-е место). В рейтинге на 18-м месте присутствует Уфа.

Составители рейтинга добавили, что большинство россиян хотят переехать в: Москву (68%), Санкт-Петербург (13%), Краснодар (8%), Сочи (6%), Симферополь (4%) и Геленджик (1%).

При этом 73% опрошенных россиян нравится их город, добавляют в агентстве.

Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3 000 интервью.

Напомним, накануне также опубликовали рейтинг самых чистых городов России. В него вошли четыре города из Татарстана.