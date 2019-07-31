Главное к утру: Путин снизил цены на бензин, погибшие пчелы и такси выгоднее авто

Президент России Владимир Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин. Корректировка демпфирующего механизма будет произведена задним числом, с 1 июля 2019 года. Он также подписал федеральный закон, согласно которому автовладельцы смогут получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.

Минсельхоз РФ назвал число погибших этим летом пчел — 39,6 тысячи пчелосемей.

Аналитики подсчитали, что в России передвигаться на такси выгоднее, чем на личном автомобиле. Машина обходится дешевле, только если проезжать больше 5,4 тысячи км в год.



Сегодня, 31 июля, вступил в силу закон об «ипотечных каникулах», который позволяет приостанавливать платежи по ипотеке.



Роспотребнадзор разработал проект постановления правительства, которое впервые введет в России санитарно-защитные зоны для автомобильных дорог и железнодорожных линий.



Росавиация сняла ограничение на сертификат эксплуатанта авиакомпании «Международный аэропорт Оренбург» (бренд «Оренбуржье»), что дает право продолжить полеты с 1 сентября.

