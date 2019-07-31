Правительство готовится ввести санитарные зоны для дорог

Роспотребнадзор разработал проект постановления правительства, которое впервые введет в России санитарно-защитные зоны для автомобильных дорог и железнодорожных линий.

В этих зонах допускается более высокий уровень загрязнения и поэтому будет ограничено размещение различных зданий, в том числе жилых домов.

В РЖД подсчитали, что только разработка проектов таких зон обойдется в 103 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Общие расходы в связи с новым документом могут достигнуть триллионов рублей.

В РСПП настаивают на полной переработке документа, который из-за избыточных и неопределенных требований приведет к «коррупциогенным рискам и ухудшению инвестклимата в стране».