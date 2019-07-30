Минсельхоз назвал количество погибших в России пчел

За последнее время в России погибло 39,6 тыс. пчелосемей — 1,3% от общего количества. Об этом сообщили в Минсельхозе.

В связи с этим в некоторых регионах, в том числе Липецкой и Курской областях, будет возмещен ущерб, причиненный владельцам пасек. В Башкирии предусмотрено субсидирование до 50% затрат на приобретение пчелиных пакетов и пчеловодного инвентаря. В Алтайском крае, Татарстане, Ульяновской области меры господдержки находятся в стадии разработки, пишет «Интерфакс».

Ранее председатель Государственного собрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев призвал ввести контроль за химикатами из Китая, которые могли стать причиной массовой гибели пчел.