Аналитики: в России передвигаться на такси выгоднее покупки автомобиля

Аналитики компании HSBC подсчитали, что в России значительно выгоднее пользоваться услугами такси, чем покупать собственную машину. Личный транспорт обходится дешевле, только если проезжать больше 5,4 тысячи км в год.

Для Индии этот показатель составляет 2 731 км, для Великобритании — 1 102 км, в США и Германии собственное авто выгоднее такси, начиная с 811 км.

Для исследования банка HSBC учитывались стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов жителей.

Россия оказалась лидером из-за низких цен на такси и низких доходов населения.

«Таким образом, в России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны. Поэтому сложилась такая ситуация», — приводит «Коммерсант» слова представителя банка.