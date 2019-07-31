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В России заработал закон об «ипотечных каникулах»

02:30, 31.07.2019
В России заработал закон об «ипотечных каникулах»
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 31 июля, вступил в силу закон об «ипотечных каникулах», который позволяет приостанавливать платежи по ипотеке.

«Ипотечные каникулы» длительностью до шести месяцев могут быть предоставлены по просьбе заемщика, который оказался в трудной жизненной ситуации. К ним относят потерю кормильца, временную нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30 процентов.

Президент России Владимир Путин поддержал идею введения ипотечных каникул на встрече с представителями общественности в Казани в феврале и 1 мая подписал закон об этом.

Ранее эксперты рассказали о спросе на «ипотечные каникулы» по России. Больше всего их ожидается в Калмыкии, Тыве, Ингушетии, Крыму, Мордовии и Кабардино-Балкарии.

ОбществоНедвижимость
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