Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин

Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Она будет произведена задним числом, с 1 июля 2019 года,

С этого числа нормой предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС). Цену дизельного топлива предложено снизить с 50 до 46 тыс. рублей за тонну (41,75 рубля за литр на АЗС), следует из документа.



Также с 1 августа 2019 года вводится демпфирующий механизм и для авиакеросина, приобретаемого авиакомпаниями. Он будет применяться в зависимости от разницы средней экспортной цены авиакеросина и средней оптовой цены в РФ в 48,3 тысячи рублей за тонну в 2019 году.

Одновременно устанавливается ежегодное увеличение оптовых цен на бензин, авиакеросин и дизтопливо на 5% до 2024 года.

Госдума одобрила данный законопроект 24 июня, Совфед — 26 июня.