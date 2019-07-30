В России упростили получение автомобильных номеров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому автовладельцы смогут получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.



Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. На данный момент только в 11 субъектах РФ имеется достаточное число пунктов изготовления номерных знаков.

Также предусматривается обязательное предъявление паспорта владельца автомобиля, если регистрировать транспортное средство будет не сам владелец.

Ранее Верховный суд РФ разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД. В частности, за умышленно загрязненные госномера автолюбителей предлагается лишать водительских прав.