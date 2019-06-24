Главное за выходные: визит президента Туркменистана в Казань, отмена продаж авиабилетов в Грузию, ход программы капремонта в Татарстане

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 24 июня.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Казань. В ходе рабочей встречи президент Татарстана Рустам Минниханов предложил Бердымухамедову рассмотреть перспективы открытия в Казани туркменского генконсульства.

В Татарстане программа капремонта на 2019 год выполнена на 35,6%. Всего планируется отремонтировать 942 многоквартирных дома. Глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин отчитался о выполнении и других программ. Так, в республике уже начался ремонт 23 исполкомов и муниципальных советов, восьми молодежных центров и 21 подросткового клуба.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров решил вспомнить борцовскую юность и бросил вызов голливудскому актеру Стивену Сигалу на Сабантуе в Сибае. Они сошлись на майдане в традиционной борьбе на поясах корэш.

Российские авиакомпании сообщили об отмене продаж билетов в Грузию. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что турпоток из России в Грузию может снизиться на 60—70%. Сейчас в Грузии находятся около полутора тысяч организованных туристов из России. Они будут возвращены обратно до 8 июля. Грузинским авиакомпаниям также запретят выполнять полеты в Россию.

Прокуратура Татарстана опубликовала результаты проверки по факту массовой драки, произошедшей утром 20 июня перед зданием военкомата в поселке ЗЯБ Набережных Челнов. В драке участвовали около 10 пьяных провожающих. Отдельно отмечается, что в потасовке никто не получил серьезных повреждений.

Россия не будет передавать Курильские острова Японии. «Таких планов у нас нет», — заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос, не придется ли спускать российский флаг, поднятый на Южных Курилах.

Почти половина жителей России (48%) не поддерживают сокращение рабочей недели до четырех дней. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. Согласно опросу, 48% респондентов одобряют идею о рабочей четырехдневке, 29% граждан положительно относятся к данной инициативе, 17% отметили, что им все равно, 6% затруднились с ответом.