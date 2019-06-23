Глава Ростуризма объяснила, какие перспективы у турпотока в Грузию

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что турпоток из России в Грузию может снизиться на 60-70%, сообщает Sputnik Грузия.

С ее слов, подавляющая часть туристов из России пользовалась самолетами для поездок в Грузию. Доля туристов, которые путешествовали на авиатранспорте, составляла 70-75% от общего объема. Догузова добавила, что вырастут автомобильные и автобусные перевозки, но рост ожидается незначительным. Со слов главы Ростуризма, российские туристы не торопятся отказываться от туров в Грузию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии находится около 1,5 тыс. организованных туристов из России. Они будут возвращены обратно до 8 июля.

