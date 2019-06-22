Российские авиакомпании сообщили об отмене продаж билетов в Грузию

Российские авиакомпании сообщили о закрытии продаж билетов в Грузию с 8 июля.

Это «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа», S7 и Smartavia.

Кроме них прямые рейсы из России в Грузию есть у грузинской Georgian Airways.

При этом грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает продавать билеты на рейсы из Грузии в направлении России и обратно на период с 8 июля, сообщает Sputnik Georgian.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возвращение в РФ россиян, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багажа. Кроме того, с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.