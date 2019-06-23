Прокуратура РТ раскрыла подробности массовой драки у челнинского военкомата

Прокуратура Татарстана опубликовала результаты проверки по факту массовой драки, произошедшей утром 20 июня перед зданием военкомата в поселке ЗЯБ Набережных Челнов.

В драке участвовали около 10 пьяных провожающих, передает пресс-служба надзорного ведомства.

«При этом среди участников конфликта призывников не было- все они в этот момент находились в помещении военкомата», — подчеркивается в сообщении.

Отдельно отмечается, что в потасовке никто не получил серьезных повреждений. За медпомощью обратились только двое участников, но и они отделались ушибами.

«По результатам прокурорской проверки нарушений законодательства при организации призыва в деятельности военкомата не выявлено. Меры прокурорского реагирования не принимались», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что военкомат опроверг участие в драке призывников. В то же время полиция установила всех участников потасовки.