Путин исключил передачу Курил Японии

Россия не будет передавать Курильские острова Японии.

«Таких планов у нас нет», — заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 1", отвечая на вопрос, не придется ли спускать российский флаг, поднятый на Южных Курилах.

По его словам, правительство намерено развивать эти территории.

«У нас существуют целые большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы. ти программы будут реализовываться — и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру», — цитирует Путина «Интерфакс».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Японии не касаются вопроса передачи Курил.