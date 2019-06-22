В Татарстане за полгода выполнена треть программы капремонта

В Татарстане программа капремонта на 2019 год выполнена на 35,6%. Всего планируется отремонтировать 942 многоквартирных дома.

Глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин отчитался о выполнении и других программ. Так в республике уже начался ремонт 23 исполкомов и муниципальных советов, 8 молодежных центров и 21 подросткового клуба, передает пресс-служба президента Татарстана.

Министр отдельно остановился на вопросах капитального ремонта объектов образования. В Татарстане ведутся работы в 28 школах, 9 школах-интернатах и 109 детсадах. При этом уже завершен ремонт в одной школе и трех детсадах.