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Рустам Минниханов предложил президенту Туркменистана открыть генконсульство в Казани

12:02, 23.06.2019
Рустам Минниханов предложил президенту Туркменистана открыть генконсульство в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову рассмотреть перспективы открытия в Казани туркменского генконсульства, сообщает ТАСС.

— Наши отношения, они носят системный, стратегический характер, и я думаю, что если бы вы дали поручение рассмотреть этот вопрос, было бы хорошо, — подчеркнул Минниханов.

Напомним, сегодня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в столицу Татарстана.

В международном аэропорту «Казань» главу Туркменистана встретили президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

ОбществоВласть Татарстан
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