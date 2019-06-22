Ростуризм назвал число пребывающих в Грузии россиян

На данный момент в Грузии находится около 1,5 тыс. организованных туристов из России. Они будут возвращены обратно до 8 июля.

«Информация о количестве самостоятельных туристов уточняется», — говорится в заявлении на сайте Ростуризма.

Там уточнили, что россияне имеют право в том числе требовать расторжения договоров, заключенных с турагентствами.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возвращение в РФ россиян, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багажа. Кроме того, с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

Российские туристические операторы будут возвращать туристам стоимость туров в Грузию, которыми те не смогут воспользоваться.