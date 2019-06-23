Грузинским авиакомпаниям также запретят выполнять полеты в Россию

Минтранс РФ запретит грузинским авиакомпаниям летать в Россию. Поводом для приостановки рейсов стали долги за аэронавигацию.

С 8 июля полеты перевозчиков будут временно отменены, передает «Интерфакс».

Причина приостановки полетов — «необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Как отметили в Минтрансе, в настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792 543,19 долларов США и 592 251,95 рублей.

Напомним, что в пятницу, 21 июня, президент РФ Владимир Путин поручил приостановить авиасообщение с Грузией из-за массовых беспорядков в Тбилиси.