ВЦИОМ: около половины россиян высказались против сокращения рабочей недели

Почти половина жителей России (48%) не поддерживают сокращение рабочей недели до четырех дней. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Согласно опросу, 48% респондентов одобряют идею о рабочей четырехдневке, 29% граждан положительно относятся к данной инициативе, 17% отметили, что им все равно, 6% затруднились с ответом.

Больше всего поддерживают предложение по сокращению рабочей недели жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%), а также 25—34-летние граждане (39%), пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование.

Отмечается, что в большей степени россиян пугает идея, чем привлекает.

Опрос проводился 13 июня среди 1 600 россиян старше 18 лет.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. В Госдуме одобрили идею сокращения трудовой недели.