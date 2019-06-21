Итоги дня: последствия протестов в Тбилиси, годовое собрание акционеров «Татнефти», продажа заводов Ford на торгах

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 21 июня.

Число пострадавших во время акций протеста в Тбилиси составило 240 человек. Также Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 305 человек за время проведения митингов. На фоне протестов спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе ушел в отставку.

Сегодня годовое собрание акционеров одобрило рекомендацию совета директоров компании, утвердив стратегические планы развития по наращиванию капитализации до 2 трлн рублей. Также «Татнефть» направила на выплату дивидендов 100% чистой прибыли, или 197,5 млрд рублей. Тем временем ущерб от некачественной нефти, попавшей в нефтепровод «Дружба», пока не подсчитан, поскольку продолжают поступать претензии от европейских партнеров, сообщил журналистам гендиректор компании Наиль Маганов. Подробнее — в материале «Реального времени».



Правительство России временно разрешило ввоз с территории Украины ряда товаров, подпавших под запрет 29 декабря в качестве ответа на санкции.

Сегодня Центризбирком Башкортостана приступает к проверке документов, поданных кандидатами на пост главы республики. На башкирский трон претендуют 11 человек, выдвинутых от разных партий. Вчера был последний день предоставления необходимых бумаг. У многих из претендентов оказалась довольно интересная биография. Подробнее о них — в обзоре «Реального времени».



В Конгрессе США призвали к расширению санкций против России за вмешательство в выборы США и другие демократические процессы за рубежом. С таким предложением выступила группа демократов из палаты представителей конгресса США, известная как «Коалиция синей собаки».

Банк России в 2019 году проверил 75 банков на предмет выполнения требований кибербезопасности. При этом у всех из проверенных кредитных организаций были обнаружены нарушения.

Министерство внутренних дел России по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано после вчерашней Прямой линии, прорабатывает вопрос создания подразделения по контролю за работой сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков.

Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уточнил, что компания полностью погасила кредит перед Внешэкономбанком, поэтому процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться через объявление торгов.