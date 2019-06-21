Ford продаст на торгах заводы во Всеволожске и Набережных Челнах

Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Министр уточнил, что компания полностью погасила кредит перед Внешэкономбанком, поэтому процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться через объявление торгов, передает ТАСС.



Возможных участников торгов Мантуров не назвал.

Ранее Мантуров рассказал, что покупателем закрывающихся в России заводов Ford может стать другая компания из автопрома.



Напомним, что Ford решил закрыть предприятия в РФ. Это заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга». Автопроизводитель оставит только завод в Елабуге, производящий легкие коммерческие автомобили Ford Transit.

