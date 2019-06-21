МВД проработает вопрос создания подразделения по контролю за наркополицейскими

Министерство внутренних дел России по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано после вчерашней Прямой линии, прорабатывает вопрос создания подразделения по контролю за работой сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков.

На сайте ведомства говорится, что поручение было дано главой МВД Владимиром Колокольцевым руководителям ГУСБ и ОШУ МВД России.

Основной задачей нового подразделения станет выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что МВД России будет принимать самые жесткие меры к своим сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе доказательств.