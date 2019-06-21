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В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против России

16:39, 21.06.2019
В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против России
Фото: pixabay.com

В Конгрессе США призвали к расширению санкций против России за вмешательство в выборы США и другие демократические процессы за рубежом. С таким предложением выступила группа демократов из палаты представителей конгресса США, известная как «Коалиция синей собаки».

В частности, предлагается ввести санкции против российских банков, которые «поддерживают усилия России по подрыву демократических институтов в других странах», запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести санкции против суверенного долга России, говорится в пресс-релизе группы демократов.

Также демократы предлагают ввести ограничительные меры против российского кибер-сектора и лиц, которые «способствуют незаконной или коррупционной деятельности, прямой или косвенной, действующих от имени Владимира Путина».

Накануне Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против России, которые были введены из-за присоединения Крыма. Кроме того, на полгода продлены экономические санкции против России.

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