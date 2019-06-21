В Тбилиси в результате акций протеста пострадали 240 человек

Число пострадавших во время акций протеста, прошедших накануне в Тбилиси, составило 240 человек. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа.



Он уточнил, что 102 пострадавших по-прежнему остаются в медицинских учреждениях, передает «РИА Новости».



В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия.

Глава российской парламентской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. После этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.



В МИД РФ заявили, что радикальная оппозиция Грузии специально использовала визит российской делегации для проведения беспорядков.

