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Происшествия

В Тбилиси в результате акций протеста пострадали 240 человек

11:38, 21.06.2019
В Тбилиси в результате акций протеста пострадали 240 человек
Фото: pixabay.com

Число пострадавших во время акций протеста, прошедших накануне в Тбилиси, составило 240 человек. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа.

Он уточнил, что 102 пострадавших по-прежнему остаются в медицинских учреждениях, передает «РИА Новости».

В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия.

Глава российской парламентской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. После этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.

В МИД РФ заявили, что радикальная оппозиция Грузии специально использовала визит российской делегации для проведения беспорядков.

Происшествия
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