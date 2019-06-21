Россия временно разрешила ввоз некоторых товаров, которые было запрещено доставлять с Украины

Правительство России временно разрешило ввоз с территории Украины ряда товаров, подпавших под запрет 29 декабря в качестве ответа на санкции.

Согласно документу, дается отсрочка на запрет ввоза в РФ ряда трансформаторов с жидким диэлектриком (до 1 октября 2019 года или до 1 января 2020 года в зависимости от мощности), трансмиссионных валов (до 1 июля 2019 года), а также на некоторые виды трубной продукции (по 1 октября 2021 года).

29 декабря 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе запрета на импорт ряда украинских товаров. В список товаров, которые запрещено ввозить с Украины, вошли кондитерские изделия, консервированные овощи и рыба, пшеница, пиво и подсолнечное масло. Также запрещен ввоз турбин, трансформаторов и ряда других видов оборудования.