Главное к утру: протесты в Грузии, арест владельца «Русского молока», 350 млн рублей на строительство БКК

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 21 июня.

Из федерального бюджета выделили 350 млн рулей на строительство первого этапа Большого Казанского кольца (БКК). Татарстан также дополнительно перечислил на проект 350 млн рублей. Общая сметная стоимость первого этапа составляет 2,241 млрд рублей. Оставшаяся сумма финансирования и ввод объекта в эксплуатацию планируются на 2020 год.

В ночь на 21 июня оппозиция в Тбилиси пытались ворваться в здание парламента. Активисты требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Причиной протеста стал инцидент с участием главы российской парламентской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова. На открытии сессии Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) он занял кресло спикера грузинского парламента. В результате сессия была сорвана, а делегация из России решила покинуть Тбилиси. Во время акций в Тбилиси пострадали 52 человека.

Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя, владельца «Русского молока» Василия Бойко-Великого до 19 августа. Адвокат просил отпустить Бойко-Великого под залог 10 млн рублей, следствие настаивало на аресте. По данным следствия, бизнесмен причастен к хищению более 180 млн рублей и 929 тысяч долларов из банка «Кредит-экспресс», в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет акций.

Министерство обороны России предложило ввести уголовную ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел и обелисков в честь воинов.

По итогам мая в России было продано 108 люксовых автомобилей. Это на 12,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым продаваемым автомобилем остается Mercedes-Benz Maybach S-Class — 40 машин (37% от общего объема продаж). При этом половина люксовых марок — Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini — стали продаваться чаще.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России. Действующие санкции истекают 31 июля.