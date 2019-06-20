Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России.

«Санкции против России единогласно продлены еще на полгода из-за недостаточного невыполнения Минских соглашений», — цитирует представителя Евросовета «РИА Новости».

Действующие санкции истекают 31 июля. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Ранее сегодня Совет Евросоюза продлил пакет экономических санкций в отношении России, введенный в связи с присоединением Крыма.