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Суд арестовал владельца «Русского молока» Василия Бойко-Великого

20:15, 20.06.2019
Суд арестовал владельца «Русского молока» Василия Бойко-Великого
Фото: ru.wikipedia.org

Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя, владельца «Русского молока» Василия Бойко-Великого до 19 августа. Он обвиняется в особо крупной растрате.

Адвокат просил отпустить Бойко-Великого под залог 10 млн рублей, следствие настаивало на аресте, пишет РБК.

По данным Следкома, Бойко-Великого причастен к хищению более 180 млн рублей и $929 тыс. из банка «Кредит-экспресс», в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет акций. Вместе с ним по делу проходят бывшие директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, менеджеры Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.

В мае 2018 года Центробанк отозвал лицензию у «Кредит-экспресса», через месяц банк признали банкротом.

ЭкономикаБанки
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