Суд арестовал владельца «Русского молока» Василия Бойко-Великого

Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя, владельца «Русского молока» Василия Бойко-Великого до 19 августа. Он обвиняется в особо крупной растрате.

Адвокат просил отпустить Бойко-Великого под залог 10 млн рублей, следствие настаивало на аресте, пишет РБК.



По данным Следкома, Бойко-Великого причастен к хищению более 180 млн рублей и $929 тыс. из банка «Кредит-экспресс», в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет акций. Вместе с ним по делу проходят бывшие директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, менеджеры Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.



В мае 2018 года Центробанк отозвал лицензию у «Кредит-экспресса», через месяц банк признали банкротом.