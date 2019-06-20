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В России предложили ввести уголовную ответственность за осквернение или уничтожение памятников воинам

19:27, 20.06.2019
В России предложили ввести уголовную ответственность за осквернение или уничтожение памятников воинам
Фото: ru.wikipedia.org

Министерство обороны России предложило ввести уголовную ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел и обелисков в честь воинов.

Законопроект предполагает дополнение УК новой статьей 243.4. Из пояснения следует, что такая мера нужна из-за отсутствия ответственности за уничтожение или повреждение памятников за рубежом. Предполагается, что документ вступит в силу в декабре этого года.

Ранее активисты националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове. Инцидент случился в воскресенье, 2 июня. Радикалы повалили монумент, расположенный неподалеку от Дворца спорта, с помощью троса. После того как бюст был повален, на его место установили флаг Украины.

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