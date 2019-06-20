Татарстан получит 350 млн рублей на строительство первого этапа Большого Казанского кольца

Из федерального бюджета выделили 350 млн на строительство первого этапа Большого Казанского кольца. Соответствующее соглашение в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было заключено между Росавтодором и Татарстаном.

Татарстана также выделил 350 млн рублей на строительство БКК. Общая сметная стоимость первого этапа составляет 2,241 млрд рублей. Оставшаяся сумма финансирования и ввод объекта в эксплуатацию планируются на 2020 год.

Контракт на выполнение работ планируется заключить 9 июля, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ранее сообщалось, что на строительство участка Большого Казанского кольца выделили почти 2,3 млрд рублей. Первый этап предполагает строительство участка протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской. Подробности о трассе — в материале «Реального времени».