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Оппозиция в Грузии начала штурм парламента

21:28, 20.06.2019
Оппозиция в Грузии начала штурм парламента
Фото: torange.biz

Участники митинга оппозиции в Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента. Они требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе.

Как сообщает «Интерфакс», протесты вызваны инцидентом с участием главы российской парламентской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова. На открытии сессии Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) он занял кресло спикера грузинского парламента. В результате сессия была сорвана, а делегация из РФ решила покинуть Тбилиси.

На митинге один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока Кобахидзе не уйдет в отставку.

Происшествия
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