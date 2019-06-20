Оппозиция в Грузии начала штурм парламента

Участники митинга оппозиции в Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента. Они требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе.



Как сообщает «Интерфакс», протесты вызваны инцидентом с участием главы российской парламентской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова. На открытии сессии Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) он занял кресло спикера грузинского парламента. В результате сессия была сорвана, а делегация из РФ решила покинуть Тбилиси.

На митинге один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока Кобахидзе не уйдет в отставку.

