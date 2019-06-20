В Тбилиси во время акции оппозиции пострадали 52 человека

Министерство здравоохранения Грузии сообщило, что во время акции оппозиции пострадали 52 человека.

Из них 14 участников акций и 38 сотрудников правоохранительных органов, сообщает грузинский «Первый канал».

Стоит отметить, что спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули против участников акций.

Ранее стало известно, что участники митинга оппозиции в Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента. Они требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе.



Протесты вызваны инцидентом с участием главы российской парламентской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова. На открытии сессии Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) он занял кресло спикера грузинского парламента. В результате сессия была сорвана, а делегация из РФ решила покинуть Тбилиси.