В мае продажи новых люксовых автомобилей в России снизились на 12,2%

По итогам мая 2019 года в России было продано 108 люксовых автомобилей. Это на 12,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным «Автостата», самым продаваемым автомобилем остается Mercedes-Benz Maybach S-Class — 40 машин (37% от общего объема продаж).

Отмечается, что половина люксовых марок — Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini — стали продаваться чаще. Другая половина, в том числе Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz Maybach S-Class, «ушла в минус».

Ранее эксперты зафиксировали падение продаж люксовых автомобилей в России по итогам l квартала 2019 года на 18,7%.