Главное к утру: уголовное дело против экс-министра Абызова, банкротство UTair, потасовка в эфире Соловьева

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру среды, 27 марта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Он подозревается в хищении 4 млрд рублей. Бывший чиновник задержан, с ним и другими фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. СКР полагает, что экс-министр является создателем и главой некоего преступного сообщества. Сам Абызов не признает вину.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа принял иск компании «Флеш лайт капитал» о банкротстве авиакомпании UTair. Судебное заседание назначено на 17 апреля. На банкротство UTair помимо «Флеш лайт капитал» подавали «Интер», «Юган-юнион кард» и «Гидпромэнергострой». В общем сумма требований составляет около 1,5 млн рублей.

Председатель ВЭБа Игорь Шувалов подтвердил, что автопроизводитель Ford обратился к госкорпорации с просьбой реструктурировать задолженность. Однако пока идет обсуждение вариантов сделки. Позже вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Ford оставит только завод в Елабуге.

На телеканале «Россия 1» в передаче Владимира Соловьева «Кто против?» два эксперта решили разрешить спор в потасовке. Ведущему пришлось выгнать их с эфира. Спор завязался между гостем передачи Грэгом Вайнером и экспертом Араиком Степаняном.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил Виталия Дымоглазова на должность прокурора Перми. Дымоглазов исполнял обязанности прокурора города с конца 2018 года.