Козак: Ford оставит только завод в Елабуге

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Компания оставит только завод в СП Ford Sollers в Елабуге.

«Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России», — заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью «Коммерсанту».

Там производится Ford Transit, являющийся локомотивом сегмента легких коммерческих автомобилей. Для компании это успешный продукт с высокой степенью локализации.

При этом Козак отметил, что росийская компания «Соллерс» получит контрольный пакет в СП Ford Sollers.

Сейчас правительство обсуждает заключение специвестконтракта (СПИК) по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге, добавил он.

«Такой СПИК может быть заключен в ближайшие 2 месяца», — уточнил Козак.

Зампред правительства подчеркнул, что ситуация с присутствием Ford на российском рынке решилась «самым экономически эффективным способом».

Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов рассказал, что сделка по реструктуризации задолженности Ford еще не очерчена должным образом.