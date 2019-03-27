Козак: Ford оставит только завод в Елабуге
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Компания оставит только завод в СП Ford Sollers в Елабуге.
«Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России», — заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью «Коммерсанту».
Там производится Ford Transit, являющийся локомотивом сегмента легких коммерческих автомобилей. Для компании это успешный продукт с высокой степенью локализации.
При этом Козак отметил, что росийская компания «Соллерс» получит контрольный пакет в СП Ford Sollers.
Сейчас правительство обсуждает заключение специвестконтракта (СПИК) по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге, добавил он.
«Такой СПИК может быть заключен в ближайшие 2 месяца», — уточнил Козак.
Зампред правительства подчеркнул, что ситуация с присутствием Ford на российском рынке решилась «самым экономически эффективным способом».
Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов рассказал, что сделка по реструктуризации задолженности Ford еще не очерчена должным образом.БизнесПромышленность Татарстан
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