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Суд принял иск о банкротстве UTair

19:41, 26.03.2019
Суд принял иск о банкротстве UTair
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа принял иск компании «Флеш лайт капитал» о банкротстве авиакомпании UTair.

Судебное заседание назначено на 17 апреля, пишет ТАСС.

На банкротство UTair помимо «Флеш лайт капитал» подавали «Интер», «Юган-юнион кард» и «Гидпромэнергострой». В общем сумма требований составляет около 1,5 млн рублей.

Ранее авиакомпания UTair попросила кредиторов списать более 30 млрд рублей долгов. Общий долг авиакомпании составляет 74,7 млрд рублей.

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