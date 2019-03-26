Суд принял иск о банкротстве UTair
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа принял иск компании «Флеш лайт капитал» о банкротстве авиакомпании UTair.
Судебное заседание назначено на 17 апреля, пишет ТАСС.
На банкротство UTair помимо «Флеш лайт капитал» подавали «Интер», «Юган-юнион кард» и «Гидпромэнергострой». В общем сумма требований составляет около 1,5 млн рублей.
Ранее авиакомпания UTair попросила кредиторов списать более 30 млрд рублей долгов. Общий долг авиакомпании составляет 74,7 млрд рублей.БизнесТранспорт
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