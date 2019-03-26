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Чайка назначил прокурором Перми Виталия Дымоглазова

23:27, 26.03.2019
Чайка назначил прокурором Перми Виталия Дымоглазова
Фото: google.com/maps / скриншот

Генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил Виталия Дымоглазова на должность прокурора Перми. Он исполнял обязанности прокурора города с конца 2018 года.

Пост освободился после того как предыдущий глава надзорного ведомства Андрей Назаров занял пост зампрокурора Пермского края, пишет «Коммерсантъ».

С июля 2013-го по конец 2018 года господин Дымолазов руководил управлением по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры. В разное время он работал в Пермской транспортной прокуратуре, природоохранных прокуратурах.

Напомним, что в Башкирии 21 марта был утвержден прокурор республики. Им стал выходец из Татарстана Камиль Кашаев.

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