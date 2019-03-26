Соловьеву пришлось выгнать с передачи экспертов из-за потасовки — видео
Сегодня вечером на телеканале «Россия 1» в передаче Владимира Соловьева «Кто против?» два эксперта решили разрешить спор в потасовке. Ведущему пришлось выгнать их с эфира.
Спор завязался между гостем передачи Грэгом Вайнером и экспертом Араиком Степаняном. Они обменялись оскорблениями. Степанян не выдержал и облил своего оппонента водой.
Соловьев и его коллега Сергей Михеев смогли предотвратить драку и выпроводили обоих из студии.
Соловьев попросил охрану обеспечить порядок и вне эфира.
«Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань», — пояснил он решение выпроводить экспертов из студии.ТехнологииМедиа
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