Шувалов выразил надежду на «серьезные очертания сделки» с Ford

Председатель ВЭБа Игорь Шувалов подтвердил, что автопроизводитель Ford обратился к госкорпорации с просьбой реструктурировать задолженность. Однако пока идет обсуждение вариантов сделки.

«Надеюсь, что к следующему наблюдательному совету мы уже будем иметь серьезные очертания сделки и, может быть, даже полностью готовую сделку», — приводит его слова «Интерфакс».

Предложение Ford Шувалов назвал интересным, но не стал раскрывать его детали.

В ответ на вопрос о размере задолженности совместного предприятия Ford и ПАО «Соллерс» Шувалов лишь сказал, что она «существует».

Напомним, что сегодня стало известно о возможном закрытии заводов Ford и СП Ford Sollers на территории РФ (они находятся в Набережных Челнах, Елабуге и Всеволожске). Правда, в одном из вариантов елабужское предприятие может остаться. Но существует и вероятность полного ухода компании из России.

В 2011 году ВЭБ предоставлял кредит на развитие СП в размере 36 млрд рублей. В апреле 2015 г. сообщалось, что ВЭБ выделит СП Ford Sollers дополнительно 13,5 млрд рублей.