Экс-министр Абызов не признает вину в хищении 4 млрд рублей

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов не признает вину в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

«Вину Абызов не признает. Следователи нас уведомили, что завтра после 10.00 в Басманном суде Москвы в отношении него будет избрана мера пресечения», — приводит ТАСС слова адвоката бывшего чиновника Александра Асниса.

По данным источников агентства, следствие будет добиваться ареста Абызова и обратится в суд с ходатайством о мере пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в деле бывшего федерального министра могут появиться новые эпизоды и фигуранты.

Напомним, что Следком выманил бывшего чиновника из-за границы. Абызов был задержан. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.