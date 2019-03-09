Итоги недели в Удмуртии: снегопады, допрос экс-премьера и строительство комплекса по выращиванию сома

«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

Всю неделю власти Удмуртии и муниципалитетов активно отчитывались в соцсетях и СМИ о работах по уборке снега. В феврале снега в регионе выпало в два с половиной раза больше нормы, а за первые четыре дня — месячная норма. Хуже со снегопадами справлялись Сарапул, Ижевск и Воткинск, большие претензии жители высказывают в адрес управляющих компаний за сугробы во дворах, а глава Удмуртии Александр Бречалов призвал главу Ижевска Олега Бекмеметьева в день рождения брать лопату и разгребать с ним дворы.

Бывший председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев был допрошен в суде по делу экс-главы республики Александра Соловьева, обвиняемого в получении крупных взяток. Он охарактеризовал бывшего главу как крепкого хозяйственника, применявшего в своей работе элементы авторитарного руководства. При этом многие вопросы, которые задавали ему на заседании суда, касались другого Александра Соловьева — бывшего замминистра транспорта и дорожного хозяйства УР. Савельев заявил, что категорически возражал против назначения того министром финансов из-за «предыдущей истории».

В Ижевске начали сносить дома так называемого «инженерного городка». Два «барака третьей категории», построенные в 1920-х годах для инженерной интеллигенции ижевских заводов, уже обращены в руины. Несколько лет назад таким же образом был разрушен дом по соседству, в котором когда-то жил Михаил Калашников.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике было получено заключение судебно-медицинской экспертизы по факту смерти Децла. Согласно заключению, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, которая явилась осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Тех или иных телесных повреждений не было выявлено. Он умер 3 марта в Ижевске после вечеринки.

Рыбоводный комплекс по выращиванию мраморного (африканского) сома начнут строить в Удмуртии в этом году. На проектную мощность он должен выйти за 3—4 месяца. Производительность планируется на уровне 400 тонн рыбы в год. Объем инвестиций составит 150 млн рублей.