В Удмуртии построят рыбоводный комплекс по выращиванию африканского сома

Рыбоводный комплекс по выращиванию мраморного (африканского) сома начнут строить в Удмуртии в этом году. Соглашение о сопровождении инвестиционного проекта было подписано между компанией «УралПромГрупп» и Корпорацией развития Удмуртской Республики.

В пресс-службе корпорации уточнили, что в планах инвестора построить помещения для рыбоводного комплекса площадью не менее 901 кв. метра. На проектную мощность он должен выйти за 3—4 месяца. Производительность планируется на уровне 400 тонн рыбы в год. Объем инвестиций составит 150 млн рублей. Проект даст 20 рабочих мест.



Отмечается, что по вкусовым качествам африканский сом сравним с осетриной. Это диетическая рыба без костей, которая содержит весь набор микроэлементов.



По данным на 2019 год, Удмуртия производит около 1 300 тонн рыбы в год. 90% этой рыбы — карпы из ГУП «Рыбхоз «Пихтовка».

Ранее власти Удмуртии заявили о планах увеличить экспорт продукции АПК в 4 раза к 2024 году.

