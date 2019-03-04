Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти Децла

Следственными органами Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике было получено заключение судебно-медицинской экспертизы по факту смерти Децла, сообщает пресс-служба СУ СК по УР.

Согласно заключению, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, которая явилась осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Тех или иных телесных повреждений не было выявлено.

Напомним, 3 марта продюсер Александр Толмацкий сообщил на своей странице в Facebook о гибели своего сына Кирилла, известного как Децл.

— Кирилла больше нет, — коротко написал Толмацкий-старший. Подробности неизвестны.

Позже вдова Кирилла Толмацкого (Децла) модель Юлия Толмацкая рассказала, что родители скончавшегося рэпера «объявили ей войну».