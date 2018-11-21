Итоги дня: новый глава Интерпола, Казанский цирк без директора и уход Castorama из России

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 21 ноября.

Российский кандидат на пост главы Интерпола не стал руководителем организации. На выборах победил представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Изначально россиянин считался фаворитом в борьбе за пост. Однако против его избрания выступил ряд стран, в том числе Украина, Литва и США.



Сеть гипермаркетов Castorama может покинуть российский рынок. Причиной стало решение ретейлера укрепить позиции на рынках, где компания уже занимает лидерские позиции или есть перспективы ее занять.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и министр культуры Ирада Аюпова не смогли выбрать нового директора для Казанского цирка. Кандидаты не прошли конкурсные процедуры.

А Росгвардия планирует закупить автомобили, оснащенные средствами звукового и светового воздействия на 65 млн рублей. В СМИ отметили, что системы могут быть использованы при подавлении массовых беспорядков и митингов. Однако в ведомстве заявили, что «закупаемое оборудование не является оружием» и будет использоваться в контртеррористических операциях.

Тем временем, президент Татарстана Рустам Минниханов открыл после реконструкции здание отдела МВД России по Лаишевскому району. Визит в район президент РТ продолжил посещением съемочной площадки сериала «Зулейха открывает глаза», где ему показали здания комендатуры, лазарета, столовой, поселкового клуба. Сегодня Минниханов также встретился с ректором НИУ «Высшая школа экономики» Ярославом Кузьминовым.