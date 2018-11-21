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Минниханов посетил съемочную площадку фильма «Зулейха открывает глаза»

13:42, 21.11.2018
Минниханов посетил съемочную площадку фильма «Зулейха открывает глаза»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил съемочную площадку сериала «Зулейха открывает глаза».

Речь идет об историческом поселении, построенном в Лаишевском районе.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 20 Ноя 2018 в 10:37 PST

Отмечается, что Минниханову показали здания комендатуры, лазарета, столовой, поселкового клуба. Актеры станцевали для президента РТ вальс на снегу под сельскую гармонь, создав атмосферу предвоенных лет.

ОбществоВласть Татарстан
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