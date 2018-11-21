Россиянин не стал главой Интерпола
Российский кандидат на пост главы Интерпола не стал руководителем организации. На выборах победил представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.
Об этом сообщается в официальном «Твиттере» Интерпола.
#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 21 ноября 2018 г.
Напомним, что одним из основных претендентов на пост главы организации считался генерал-майор МВД России, один из вице-президентов Интерпола Александр Прокопчук. Однако против его кандидатуры выступили в Сенате США. Ряд российских правозащитников также выступал против россиянина. Литва и Украина грозились выйти из состава организации в случае избрания Прокопчука.Общество
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