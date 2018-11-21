Россиянин не стал главой Интерпола

Фото: commons.wikimedia.org / Леандро Нейманн Чюффо

Российский кандидат на пост главы Интерпола не стал руководителем организации. На выборах победил представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Об этом сообщается в официальном «Твиттере» Интерпола.

Напомним, что одним из основных претендентов на пост главы организации считался генерал-майор МВД России, один из вице-президентов Интерпола Александр Прокопчук. Однако против его кандидатуры выступили в Сенате США. Ряд российских правозащитников также выступал против россиянина. Литва и Украина грозились выйти из состава организации в случае избрания Прокопчука.