Минниханов открыл отдел полиции в Лаишево после реконструкции

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии здания отдела МВД России по Лаишевскому району после реконструкции.

Минниханов осмотрел новое здание, оценив условия работы полицейских и помещения для задержанных. Экскурсию по зданию провели министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин и начальник отдела МВД России по Лаишевскому району Радик Егоров, передает ИА «Татар-информ».

«Мы должны создать для сотрудников внутренних дел все необходимые условия, чтобы вопросы безопасности решались на высшем уровне», — подчеркнул Минниханов на открытии здания.



Решение о реконструкции здания было принято в 2016 году. Заказчиком работ выступил Главинвестстрой РТ, а на реконструкцию было выделено 86,7 млн рублей.

Напомним, что в августе президент РТ Рустам Минниханов открыл новые здания судов в Нижнекамске и Набережных Челнах.

