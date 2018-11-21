Сеть гипермаркетов Castorama может уйти из России

Британский ретейлер Kingfisher планирует уйти из России, где управляет сетью магазинов Castorama.

Причиной стало решение ретейлера укрепить позиции на рынках, где компания уже занимает лидерские позиции или есть перспективы ее занять. В связи с этим лидер намерен покинуть рынки России, Португалии и Испании, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Kingfisher Вероник Лори.

Отмечается, что в России выручка Kingfisher в III финансовом квартале 2018—2019 финансового года сократилась на 6,4%, до 101 млн фунта стерлингов. В 2017—2018 финансовом году российский бизнес показал операционный убыток в размере 8 млн фунтов стерлингов.

Напомним, в Казани гипермаркет Castorama открылся только в апреле этого года. Объем инвестиций в открытие магазина составил 2 млрд рублей. При этом было создано 190 рабочих мест.