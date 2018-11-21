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Президент Татарстана встретился с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым

12:07, 21.11.2018
Президент Татарстана встретился с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с ректором Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярославом Кузьминовым.

В беседе, которая состоялась в Доме Правительства РТ, приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, помощник президента РТ Альберт Нафигин, передает пресс-служба президента РТ.

Отметим также, что ректор ВШЭ сегодня примет участие в стратегической сессии по вопросам реализации Стратегии-2030. На ней планируется обсудить ход исполнения плана социально-экономического развития Татарстана по ключевым направлениям.

Ранее эксперты из Центра стратегических исследований «Платформа XXI» предложили составителям документа обратить внимание на четыре сферы: развитие IT-сектора республики, городские агломерации, трансконтинентальные транспортные коридоры и экологическая политика.

ОбществоВласть Татарстан
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